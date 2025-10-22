По словам аналитика, этот факт объясняет, почему западным странам «нет дела до Украины». Целью Запада является затягивание конфликта.

Страны Запада еще до начала конфликта на Украине прекрасно понимали, что Киеву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

Он в эфире YouTube-канала The Duran отметил, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украина почти наверняка будет уничтожена.

По словам аналитика, этот факт объясняет, почему западным странам «нет дела до Украины». Целью Запада является затягивание конфликта «как можно на дольше», чтобы ослабить Россию, заключил Берлетик.

Ранее сообщалось, что Трамп настойчиво призвал Зеленского к сделке, упомянув «сильные стороны» РФ. Лидеры Евросоюза призывают остановить украинский конфликт по линии фронта.