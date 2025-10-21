На Западе задолго до начала конфликта отчетливо понимали, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии, рассказал в эфире YouTube-канала The Duran американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

Осенью начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что весной и летом текущего года украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. Он подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

«Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена», — заметил Берлетик.

Трамп заявил, что в скором времени поможет разрешить девятый конфликт

По его словам, этот факт хорошо объясняет, почему западные страны на самом деле не беспокоятся о судьбе Украины, стремятся как можно больше оттянуть завершение противостояния, с тем, чтобы ослабить Россию.

Военные эксперты отметили ранее, что постоянно растет число аналитиков, которые предсказывают крах Украины и делают неожиданные заявления о ходе и завершении конфликта.

По их данным, о печальной судьбе республики в 2022 году рассуждали единицы, в 2025 в США, Британии, Норвегии, Франции, Германии десятки специалистов стали открыто говорить о том, что число сценариев, при реализации которых страна сохранит свой суверенитет и часть территории, упало почти до нуля.