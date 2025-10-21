Судебное заседание по делу об экстрадиции депутата Верховной рады Артема Дмитрука прошло в Лондоне, передает ТАСС.

Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, представил суду доказательства преступлений режима Владимира Зеленского.

В своем телеграм-канале парламентарий подчеркнул: «Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне – мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского».

По его словам, ключевым моментом заседания стали заявления независимых экспертов, которые открыто охарактеризовали происходящее на Украине.

Дмитрук отметил, что суд касается не только его дела, а всей системы, построенной Зеленским и его окружением. По мнению депутата, режим организовал самые масштабные репрессии против украинцев, в том числе верующих, духовенства и членов Украинской православной церкви.

Особую значимость Дмитрук придал тому, что доказательства были озвучены именно в Высоком суде Лондона. Он также заявил: «Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний».

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине сформирована система устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей. Украинские мужчины платят десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт. Артем Дмитрук указал на существование награды в размере 300 тыс. долларов за его убийство, отмечая практику политических убийств в стране.