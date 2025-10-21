Если Евросоюз хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоялась. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он отметил, что не верит в то, что ЕС «действительно хочет немедленного мира на Украине».

Фицо: русские встают на колени только тогда, когда хотят завязать шнурки

«Но если это так, то Евросоюз должен сделать все для того, чтобы встреча Трамп-Путин состоялась в Будапеште без затруднений и как можно быстрее. Как можно скорейшее проведение саммита Трамп-Путин в Будапеште, без каких-либо препятствий и с полной поддержкой ЕС — это моя официальная позиция», — сказал Фицо.

Однако, по его словам, в настоящее время со стороны Евросоюза заметны попытки помешать этой встрече, хотя ее дата еще даже не определена. Фицо указал, что всегда считал ЕС «военным кабинетом», основная часть которого поддерживают войну на Украине, наивно полагая, что так получится ослабить или победить Россию».