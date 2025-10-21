Стало известно, кто консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским

Стало известно, кто консультировал президента США Дональда Трампа перед его скандальной встречей с Владимиром Зеленским в феврале 2025 года, которая закончилась перепалкой между политиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

Согласно информации издания, в качестве консультанта Трампа выступил его бывший советник Стив Бэннон. Отмечается, что перед встречей администрация Трампа провела совещание, на которой обсуждалась возможная ресурсная сделка между США и Украиной. В ней участвовал и Бэннон — на ней бывший советник раскритиковал Зеленского и других европейских политиков, а также заявил, что «сделка свяжет США с Украиной».

Трамп потребовал от Зеленского согласиться на урегулирование конфликта на Украине

«Мне она чертовски не нравится, связывает нас с Украиной. <...> Зеленский будет хотеть гарантию безопасности. <...> Ему нельзя доверять. Нельзя доверять никому из европейце», — заявил Бэннон во время консультации.

По мнению автора издания, именно позиция Бэннона задала тон встрече Трампа и Зеленского, и привела к началу перепалки между ними.

Напомним, что скандальная встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 февраля в Вашингтоне. В процессе переговоров между политиками возникла перепалка, после чего встреча закончилась досрочно, а Белый дом отменил запланированную совместную пресс-конференцию политиков.