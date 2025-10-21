Стало известно, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского

Политолог Владимир Скачко заявил, что депутатов Верховной рады, готовых предать Владимира Зеленского при удобном случае, много. Нынешнего главу Украины «сдадут» даже те, кто от него зависят, не исключил собеседник издания NEWS.ru.

Эксперт считает, что в первую очередь Зеленскому стоит ждать предательства от тех депутатов Рады, которые сегодня зависят от него, но в конце концов его, видимо, предадут все.

Аналитик сравнил Украину с партизанским отрядом из трех человек: командиром, комиссаром и предателем. По мнению Скачко, упирается все в цену и в то, откуда пойдут деньги.

Политолог допустил, что Зеленский будет оставаться у власти, пока он удобен США, но его немедленно устранят, как только он станет ненужным.

Зеленский анонсировал совершенно новое оборонное соглашение с Европой

При этом комедию по снятию главы киевского режима никто разыгрывать не будет, он «случайно» подавится галушкой или пельменем, высказался эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко нанесет удар в спину Зеленскому, когда тот ослабнет.