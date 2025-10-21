Александр Вучич заявил о желании Европы создать «железный занавес» против России
Президент Сербии отметил, что в ЕС не уважают ничей нейтралитет и желание других стран проводить самостоятельную политику.
Об этом глава государства сообщил на торжественном собрании по случаю 17-летия правящей Сербской прогрессивной партии.
«Мы окажемся под ещё большим давлением. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим её из-за вас и всех остальных граждан, политику, которая только ради нашей страны, и мы не служим никому, никогда не будем служить никому другому», — подчеркнул Вучич.