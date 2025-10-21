Вучич заявил о желании Европы создать «железный занавес» против России

Президент Сербии отметил, что в ЕС не уважают ничей нейтралитет и желание других стран проводить самостоятельную политику.

Об этом глава государства сообщил на торжественном собрании по случаю 17-летия правящей Сербской прогрессивной партии.

