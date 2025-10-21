Трамп предложил открыть музеи в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался в пользу открытия музеев в Вашингтоне, которые сейчас не работают из-за шатдауна в США. Об этом политик упомянул на мероприятии в Белом доме, пишет РИА Новости.

Большое количество музеев в Вашингтоне являются частью федерального правительства. Они открыты для публики бесплатно. По той же причине они оказались затронуты шатдауном.

«Туристы не могут посещать музеи в Вашингтоне. У нас теперь красивые и безопасные улицы, но музеи не открыты. Наверное, нам просто стоит их открыть», — подчеркнул Трамп.

Накануне сообщалось, что верхняя палата Конгресса США в одиннадцатый раз за последние недели отклонила предложенный республиканцами законопроект о финансах для федерального правительства. Документ поддержали 50 сенаторов, 43 высказались против.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев.