Петиция, обвиняющая Мерца в расизме, собрала 120 тысяч подписей

Петиция, обвиняющая канцлера Германии Фридриха Мерца в расизме в связи с его недавними высказываниями о мигрантах, за сутки собрала более 120 тысяч подписей. Об этом сообщает телеканал ARD.

© Российская Газета

"Мы - дочери, и мы не позволим вам манипулировать нами с помощью вашего расизма, господин Мерц! Вы не говорите от нашего имени", - отмечается в петиции.

Составители текста также указывают, что недавние высказывания Мерца не соответствуют занимаемой им должности.

На прошлой неделе Мерц. во время пресс-конференции в Бранденбурге заявил, что, в Германии существует "проблема городского пейзажа", но правительство работает над ее решением, увеличивая высылку из страны нелегальных мигрантов. Позже, отвечая на вопрос о том, что именно он имел ввиду под проблемой городского пейзажа, Мерц посоветовал журналистам задать этот вопрос своим дочерям.

"Спросите своих детей, своих дочерей, своих друзей и знакомых: все подтверждают, что это проблема, по крайней мере, с наступлением темноты", - сказал канцлер, добавив, что речь идет о безопасности.

Высказывания главы правительства вызвали в Германии неоднозначную реакцию, в том числе в его собственном кабинете. Представляющий Социал-демократическую партию Германии вице-канцлер Ларс Клингбайл призвал Мерца к осторожности и предостерег его от того, чтобы делить людей на "своих" и "чужих".

"Я не хотел бы жить в стране, где внешность определяет, вписываешься ли ты в городской пейзаж", - сказал он.

Некоторые немецкие политики назвали заявления Мерца "невыносимыми" и "возмутительными". Глава Германского института экономических исследований Марсел Фратцшер в интервью газете Handelsblatt отметил, что канцлер поляризуют общество и может нанести стране экономический ущерб, усугубив проблему нехватки рабочей силы.

Однако соратники Мерца по партии встали на его защиту. "Канцлер фактически сказал то, что видит каждый, прогуливаясь по Дуйсбургу, но также и по некоторым городам средней величины. Нелегальная миграция что-то изменила", - сказал в интервью газете Bild глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан. Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал разгоревшиеся дебаты о высказываниях канцлера "словесными придирками", добавив, что проблема существует и актуальна "для очень большой части населения". При этом ранее Зёдер сам призывал к тому, чтобы "изменить городской пейзаж" с помощью репатриации нелегальных мигрантов.

Во вторник перед штаб-квартирой "канцлерской" партии ХДС в Берлине собралось несколько тысяч протестующих, недовольных заявлениями канцлера о "городском пейзаже". По данным полиции в акции участвовало около двух тысяч человек, организаторы сообщили о 7500 участниках.