Стали известны коварные планы принца Уильяма в отношении семьи

Принц Уильям, прямой наследник и следующий король Британии Вильгельм V планирует лишить королевских титулов всю свою семью, пишет портал The Daily Beast со ссылкой на источник.

Собеседник портала уточнил, что после коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, как и принц Гарри с его детьми, лишатся даже обращения «Ваше королевское высочество».

Вместе с тем, пояснили журналисты, реализовать этот план, если он реально существует, будет непросто - Уильяму придется издать новый патент, радикально меняющий британское законодательство, так как по действующему закону членов королевской семьи лишить титулов невозможно.

Ранее сообщалось, что представители короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели закрытую встречу в Лондоне с тем, чтобы начать процесс восстановления диалога между опальными супругами и другими членами королевской семьи.

Этот процесс, по мнению экспертов, осложняется жесткой позицией Уильяма —принц настаивает на том, что младшему брату следует развестись с Меган Маркл.