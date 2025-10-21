Антироссийская политика Евросоюза фактически губит европейские страны. Об этом у себя на странице в X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что, несмотря на продолжающуюся последний месяц блокировку 19-го пакета санкций против РФ, страны ЕС уже готовят 20-й. Также Филиппо обратил внимание на поведение главы евродипломатии Каи Каллас, которое назвал «более истеричным, чем обычно».

«Сегодня вечером она заявила, что 20-й пакет санкций не последний. ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой параноидальный антироссийский бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой. Мы должны прикончить ЕС, пока он не прикончил нас», — написал лидер французской партии «Патриоты».

Он назвал Евросоюз «дурдомом».