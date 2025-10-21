Директор Лувра подала в отставку после ограбления

Директор Лувра Лоранс Де Кар пыталась уйти в отставку после недавнего ограбления музея, однако ее просьба была отклонена. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон лично поддержал назначенного им руководителя и настоял на ее продолжении работы. Он несколько раз связывался с Де Кар в последние дни, призывая не покидать должность и сосредоточиться на грядущей реконструкции музея.

«Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», — цитирует газета слова Макрона.

Назначение директора Лувра осуществляется президентом Франции по представлению министра культуры, и в данный момент Лоранс Де Кар продолжает исполнять свои обязанности, передает «Радиоточка НСН».