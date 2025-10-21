СМИ: Директор Лувра подала в отставку после ограбления

Национальная Служба Новостейиещё 3

Директор Лувра Лоранс Де Кар пыталась уйти в отставку после недавнего ограбления музея, однако ее просьба была отклонена. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

Директор Лувра подала в отставку после ограбления
© Global Look Press

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон лично поддержал назначенного им руководителя и настоял на ее продолжении работы. Он несколько раз связывался с Де Кар в последние дни, призывая не покидать должность и сосредоточиться на грядущей реконструкции музея.

«Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», — цитирует газета слова Макрона.

Назначение директора Лувра осуществляется президентом Франции по представлению министра культуры, и в данный момент Лоранс Де Кар продолжает исполнять свои обязанности, передает «Радиоточка НСН».