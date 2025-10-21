Глава МИД Украины обвинил Россию в использовании зимы как оружия

Глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в попытке использовать зиму как оружие
Министр иностранных дел Украины на своей странице в соцсети Х обвинил Россию в якобы попытке использовать зиму как оружие.
По его словам, «Москва пытается использовать зиму как оружие против украинцев», нанося удары по инфраструктуре Украины.
Политик поприветствовал предстоящее председательство Канады в «Большой семерке» и понадеялся на новую помощь Киеву.
До этого в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим Вооруженные силы Украины. Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.