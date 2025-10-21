Мужчина согласился 10 лет платить алименты на кошек

В Турции мужчина согласился выплачивать бывшей жене алименты на двух кошек в течение десяти лет, пишет Hurriyet.

Журналисты отметили, что супруги Бугра Б. и Эзги Б. подали на развод после двух лет брака из-за «серьезной несовместимости и разрушения основ их брака».

В протоколе судебного процесса было указано, что Бугра Б. оставляет двух нажитых в браке кошек Эзги Б. и обязуется выплатить бывшей супруге единоразовую компенсацию в размере 550 тыс. лир (более 1 млн руб.).

Кроме того, экс-супруг обязался в течение десяти лет выплачивать 10 тыс. лир (около 19 тыс. руб.) ежеквартально на расходы по уходу за кошками. В дальнейшем эта сумма будет индексироваться в зависимости от изменений коэффициента индекса потребительских цен.

Напомним, что в Турции аналогичные дела не являются редкостью. В семейные суды часто подаются иски по вопросам алиментов, опеки и ухода за домашними животными, и по этим вопросам выносятся решения.