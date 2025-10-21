Похищенные из Лувра сокровища оказались не застрахованы

Франция не получит страховые выплаты за ювелирные изделия, украденные из Лувра, поскольку они не были застрахованы, сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление министерства культуры Франции.

Согласно данному документу, в ситуациях, когда экспонаты национального музея хранятся в обычном месте хранения, выступая в качестве постоянных экспозиций, они находятся под защитой государства, которое самостоятельно обеспечивает их защиту и сохранность, фактически выступая в качестве страховщика.

По информации издания, как правило, большая часть коллекций известных национальных музеев зачастую остается незастрахованной прежде всего по причине невозможности оценить многие уникальные произведения искусства, такие как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи или "Большой сфинкс из Таниса".

Напомним, что 19 октября в самом известном музее Франции произошло ограбление. Четверо злоумышленников, выдав себя за рабочих, с помощью специального подъемника проникли в Лувр. В течение семи минут похитители вскрыли несколько витрин в Галерее Аполлона, похитили девять ювелирных изделий и скрылись с места происшествия на двух мотоциклах. Среди украшений оказались в том числе ожерелье, броши, диадема, а также корона супруги Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами, которую преступники выронили во время бегства с места происшествия.

Ни один из злоумышленников или похищенных экспонатов до сих пор не найден. Полиция ведет розыск, который пока не дал ощутимых результатов. Следствие склоняется к версии, что в ограблении участвовали профессионалы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные из Лувра драгоценности будут возвращены. Глава государства охарактеризовал ограбление музея как нападение на "историческое наследие" республики, а министр юстиции Жеральд Дарманен и вовсе заявил, что "образу Франции нанесен серьезный ущерб".

Случай с Лувром не единственный. В последнее время Францию охватила волна краж драгоценностей и золотых изделий. Так, 16 сентября из Национального музея естественной истории в Париже были похищены золотые самородки. Подозреваемую, гражданку Китая, задержали в Барселоне спустя пятнадцать дней на основании европейского ордера на арест. Вскоре испанские власти экстрадировали задержанную во Францию, где она сейчас находится под стражей в ожидании суда.