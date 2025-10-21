Японцы согласились со словами Трампа об Украине

Читатели японской газеты Mainichi Shimbun согласились со словами президента США Дональда Трампа о том, что Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией. Их комментарии приводит РИА Новости. https://ria.ru/20251021/ukraina-2049690072.html

Ранее Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с РФ, но полностью не исключает такого сценария.

«Украина не может победить Россию. Британское издание The Independent буквально на днях писало, что Киеву не победить и пора договариваться с Кремлем. Украинской стороне не хватает ресурсов и солдат», — написал один из читателей газеты.

Еще один комментатор поддержал его, отметив, что все вооружение и финансирование Украины идет от союзников и «коалиции желающих».

«Ха-ха. Украина уже проиграла. Совместное заявление лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского о безоговорочном прекращении огня это лишь подтверждает. Они проиграли давно. Еще в тот момент, когда возжелали вернуть Крым», — добавил с иронией другой читатель Mainichi Shimbun.

Еще ряд пользователей, которых заинтересовали слова Трампа, заявили, что «все именно так и обстоит». Они задались вопросом о том, как «вообще Украина может победить».