Стало известно, когда Тимошенко «добьет» Зеленского

Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко нанесет удар в спину Владимиру Зеленскому, когда тот ослабнет, рассказал журналистам News.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

По мнению парламентария, Тимошенко — опытный и осторожный политик, она просчитывает все свои шаги.

«Она не будет делать глупых поступков. Она будет вести себя тихо и осторожно до тех пор, пока Зеленский не «зашатается». Когда он «зашатается», она ударит его — причем в спину — да так, что добьет. Если, конечно, добить его ей будет выгодно», — отметил Царев.

Экс-нардеп заметил, что Россия теоретически могла бы договориться с Тимошенко, если бы она снова заняла кресло премьера или стала президентом. Вместе с тем, добавил он, у Юлии нет глубоких убеждения.

«Она будет принимать ту позицию, которая ей выгодна. Если будет выгодно дружить с Россией, она будет дружить искренне и с «честным лицом». По крайней мере, ее лицо будет выглядеть честно», — пояснил Царев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков сообщил, что конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки при полном отказе Киева от прозападного курса. Он добавил, что кабмину также придется выполнить выдвинутые Москвой требования.