В Лувре заявили об устаревшей инфраструктуре музея

Директор Лувра Лоранс Де Кар заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Де Кар, Лувр столкнулся с хронической нехваткой финансирования, нового оборудования и инфраструктуры.

«Крупная модернизация была произведена 40 лет назад, сейчас оборудование, которое работало с перегрузкой, на грани выхода из строя… и требует реновации», — сказала директор музея в сенате.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».