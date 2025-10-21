Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

Наследник британского престола задумал радикально изменить монархическую традицию после своего восшествия на трон. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Принц Уильям, будущий король Вильгельм V, намерен лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности. По данным источников, близких к Кенсингтонскому дворцу, решение задумано как системная реформа, направленная на сокращение числа «работающих» представителей монархии.

«Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи», — сообщил один из осведомленных собеседников издания.

А принцессы Евгения и Беатрис, дочери принца Эндрю, а также принц Гарри и его дети — Арчи и Лилибет — лишатся не только титулов, но и обращения «Ваше королевское высочество».

Для реализации этих планов будущему монарху придется издать специальный патент, поскольку, согласно действующему законодательству, лишить титула принца или принцессы невозможно. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон в соответствии с этим планом сохранят титулы до достижения возраста, когда они смогут самостоятельно решить, хотят ли они исполнять королевские обязанности.

Ранее сообщалось, что британский истеблишмент пытается добиться возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабить влияние принца Уильяма — старшего сына короля и вероятного наследника престола. Инициативу поддержал ряд политиков и придворных.