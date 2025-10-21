Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как пройдут его будущие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, он встретится с Си Цзиньпином уже через две недели. Во время переговоров они обсудят ситуацию с торговыми пошлинами от США, а также «еще множество вопросов». При этом Трамп уверен, что встреча пройдет успешно.

«Я встречусь с председателем Си через две недели, поеду в Южную Корею. Мы собираемся обсудить множество вопросов. Они хотят поговорить о том, что сейчас платят 157% пошлины — чуть больше, чем ожидали. Думаю, переговоры пройдут успешно», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что Китай «обворовывал США» много лет.