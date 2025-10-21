Трамп высказался об окончании конфликта на Украине

Завершение украинского кризиса уже на подходе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине — прим. "Ленты.ру") — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — отметил глава государства.

Трамп потребовал от Зеленского один компромисс ради мира

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. По словам собеседника издания, Зеленский якобы ответил отказом на требование американского лидера.

Кроме того, высокопоставленный источник сообщил газете The Wall Street Journal о том, что глава Белого дома заявил украинскому коллеге, что его волнует лишь окончание конфликта, а не принадлежность территорий.