Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американского президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. Ее слова приводит РИА Новости.

Накануне сообщалось, что строительная фирма приступила к сносу восточного крыла Белого дома в рамках реализации плана Трампа по созданию нового бального зала. Американский глава обещал не повредить существующие здания.

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — прокомментировала это Клинтон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что строительство бального зала будет завершено до окончания президентского срока Трампа. На его постройку планируют выделить порядка 200 миллионов долларов.