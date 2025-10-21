Названа причина переноса встречи Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была перенесена на 23 октября, а затем на 30 октября. Это обусловлено жесткой позицией Москвы по вопросу о немедленном прекращении огня на Украине, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Источник заметил, что перенос встречи глав внешнеполитических ведомств свидетельствует о том, что американская сторона утратила интерес к проведению саммита между Москвой и Вашингтоном, детали которого должны были обсудить Лавров и Рубио.

В ЕС назвали условие для встречи Путина и Трампа

«Я думаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште с [президентом США Дональдом] Трампом сделки не будет», — пояснил собеседник портала.

Вместе с тем, заметили журналисты, ни одна из сторон не отказалась публично ни от встречи госсекретаря и главы МИД, ни от саммита в Будапеште, работа над проведением саммита в Венгрии все еще ведется.