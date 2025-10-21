Хантер Байден раскрыл, почему разозлился на Обаму

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что однажды он «очень разозлился» на экс-главу Белого дома Барака Обаму. Об этом сообщает Axios со ссылкой на интервью Хантера Джонатану Карлу.

По словам Хантера Байдена, его разозлило поведение Обамы во время благотворительного вечера в Голливуде в 2024 году. Как рассказал сын бывшего президента, на мероприятии выступал его отец. В какой-то момент Джо Байден задержался на сцене, и тогда Обама вышел, чтобы увести его.

«Я чуть не вскочил на сцену и не сказал: "Никогда больше не смей так обращаться с президентом Соединенных Штатов — никогда"», — заявил Хантер.

Он также добавил, что этот эпизод настолько его разозлил, что он оставался раздраженным еще несколько месяцев. При этом Хантер уверен, что его отец задержался на сцене просто чтобы поприветствовать публику, но поведение Обамы превратило ситуацию в мем.