Европа и Украина разрабатывают план по завершению конфликта с РФ

Европейские страны и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов, который предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта с Россией по нынешней линии фронта», — сказано в материале.

Он опубликован на сайте агентства.

Отмечается, что контроль за выполнением плана Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта будет осуществлять совет под руководством главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно данным Bloomberg, данный план предусматривает поэтапное снятие санкционных ограничений с Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры ряда европейских государств выразили поддержку призыву Трампа к немедленному прекращению военных действий на украинской территории. По мнению союзников, именно Украина проявляет наибольшую заинтересованность в достижении мирного урегулирования, тогда как Россия, как отмечается в их заявлениях, придерживается тактики затягивания конфликта. В документе подчеркивается, что украинская сторона должна стремиться к сохранению максимально выгодных для себя позиций как на этапе возможного перемирия, так и в ходе переговорного процесса и по его завершении. В этой связи европейские государства заявили о намерении продолжить усиление экономического и санкционного давления на Россию, в том числе в отношении ее военно-промышленного комплекса.