В Белом доме отреагировали на информацию о приостановке встречи Путина и Трампа

Глава США Дональд Трамп не планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявил представитель Белого дома. Об этом пишет СBS.

Во вторник, 21 октября, Reuters и NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что саммит Путина и Трампа оказался под угрозой.

Журналисты заметили, что телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в преддверии возможной встречи лидеров был «продуктивным». Вместе с тем, стало известно, что Москва выступает против немедленного прекращения огня и не пойдет на сделку в Будапеште.

В свете этого, Трамп признал, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

В ЕС назвали условие для встречи Путина и Трампа

«У президента Трампа нет планов встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем», — пояснили в Белом доме.

Напомним, что 16 октября лидеры России и США провели телефонный разговор, темой которого стало урегулирование на Украине. По итогам беседы президенты договорились встретиться в ближайшие две недели, но точная дата саммита не называлась. Местом проведения был выбран Будапешт.