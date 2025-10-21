Белый дом оценил исполнение мирной сделки по сектору Газа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил исполнение мирной сделки по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего визита в Израиль Вэнс заявил, что исполнение договоренностей проходит лучше, чем ожидалось. При этом он признал, что ситуация в регионе остается сложной.

«Дела идут гораздо лучше, чем я себе представлял. Но ситуация в целом сложная, очень сложная», — заявил он.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о подписании договоренностей первого этапа в рамках мирной сделки между Израилем и ХАМАС. Позже Трамп добавил, что союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если ХАМАС нарушит договоренности о мире.