Лидеры ЕС выступили с призывом по линии фронта на Украине

Ряд европейских лидеров составил коллективное обращение с призывом остановить боевые действия на Украине по текущей линии фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

По данным агентства, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

Документ подписали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский.

Стубб сделал России новое предложение

«Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать точкой отсчета для переговоров», — отметили лидеры в совместном заявлении.

Главы государств и правительств подчеркнули, что Украина должна быть в максимально сильном положении как до, так и во время возможного прекращения огня. Они добавили, что планируют усилить давление на российскую экономику, разрабатывают меры для использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что перемирие нужно западным странам для того, чтобы накачать Украину оружием, а также стимулировать проведение террористических действий на территории РФ, включая удары по гражданской инфраструктуре, гражданским лицам.