На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

Окружение экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, посла республики в Лондоне Валерия Залужного подсвечивает его во время любых значимых событий в мире.

На это в своем Telegram-канале обратил внимание украинский блогер Владимир Золкин.

«Иногда действительно смешно смотреть, как во время любых масштабных политических событий в мире окружение Залужного пытается хоть как-то его подсветить. Пусть криво, пусть без повода — главное, чтобы он появился в кадре. Чтобы все видели: "вот он, дышит, еще здесь, не исчез"», — написал он.

Блогер отметил, что украинские СМИ публикуют материалы с бывшим главкомом во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с партнерами. Так, во время его визита в США журнал «New Voice» поместило Залужного на обложку, а во время встречи Зеленского с европейскими партнерами «Украинская правда» выпустила статью под авторством бывшего главнокомандующего. При этом оба издания принадлежат компании Томаша Фиалы Dragon Capital.

Золкин также подчеркнул, что не сомневается, что «толкают» Залужного к президентству люди, связанные с Фиалой и экс-президентом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Ранее опрос «Первой рейтинговой системы», выполненный по заказу American Political Services, показал, что Валерий Залужный потенциально обошел бы Владимира Зеленского на выборах президента страны. Уточняется, что ему бы удалось занять пост главы государства по результатам второго тура голосования.