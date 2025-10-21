Бывший президент Франции Саркози прибыл в тюрьму в сопровождении кортежа

Экс-глава пятой республики Николя Саркози выходит из дома под аккомпанемент Марсельезы. Ведёт под ручку третью жену - бывшую супермодель Карлу Бруни. Приехали даже бывшие супруги месье Саркози и его дети от предыдущих браков. Настроение у политика приподнятое. Толпа встречает его восторженными овациями. Все скандируют "Николя".

В одиночную камеру 70-летний Саркози отправился в сопровождении кортежа из мотоциклов. Ехать благо недалеко - из 16-го округа Парижа в 14-й. В тюрьме Ле Санте - что символично переводится как "здоровье" - политика уже ждут. До него в стенах таких высокопоставленных арестантов не было.

Поселят экс-президента в ВИП-блоке, но и там жизнь не сахар. Телевизор - платный. 14 евро в месяц. Как и телефон - 20 минут разговора обойдутся в 110 евро, так ещё и звонить можно исключительно на заранее утверждённые номера. Даже завтрак придётся готовить самому - как и закупать продукты. Каждый вечер - бонусом - хлеб с вареньем. Зато есть доступ к спортзалу и библиотеке.

Общение с другими заключенными сведено к минимуму - из собеседников только тюремщики. Таков план на ближайшие 5 лет. К тюрьме Саркози приговорён за то, что в 2007 году получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи 50 миллионов евро и потратил их на свою избирательную кампанию. Французское общество при этом преступником его не считает.

Вердикт суд вынес почти месяц назад. Для Саркози сделали исключение - приговор было решено отсрочить, чтобы дать экс-президенту завершить свои дела. Известно, что на прошлой неделе его принимал в Елисейском дворце Эммануэль Макрон. Встреча прошла в закрытом формате. Беседовали около часа. О чём именно шел разговор - не знают даже журналисты французского пула. Саркози свою вину так и не признал - пока ехал в Ле Сантэ написал в соцсетях пост, в котором заявил, что стал жертвой мести и ненависти.

Адвокаты Саркози уже подали ходатайство об освобождении. Рассмотрение апелляции может занять до двух месяцев - так что в теории уже на Рождество он может освободиться. Если же суд не поддержит прошение - есть и другой вариант. Николя Саркози - 70 лет и по французским законам он может претендовать на условно-досрочное освобождение. Ясно одно - сколько бы ни продлилось его заключение, политик намерен превратить каждую минуту в яркое шоу. В интервью он рассказал, что взял с собой в тюрьму беруши, семейные фотографии и три книги. Главная из которых - "Граф Монте-Кристо".