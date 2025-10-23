Зеленский заявил, что это он сорвал встречу Трампа с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сорвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «Томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — отметил он.

Как пишет «Страна», Зеленский фактически сказал, что сорвал встречу двух лидеров Будапеште.

Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Почему Штаты перешли к эскалации с Москвой и как санкции скажутся на российской экономике — в материале «Газеты.Ru».

Песков: Путин может прокомментировать ситуацию со встречей с Трампом

При этом, по мнению американского президента, процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо». Трамп также потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.