Венгрия будет судиться из-за решения Евросоюза по российскому газу

Венгрия намерена оспорить в Европейском суде решение Совета ЕС, который утвердил предложение Еврокомиссии о запрете на поставки газа из России. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

Ранее Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа с 2026 года, сохранив переходный период для действующих контрактов до 2028 года. После этого срока Евросоюз также намерен полностью запретить импорт нефти из РФ.

Комментируя решение Совета ЕС, Сийярто отметил, что Будапешт считает его неправомерным, поскольку оно было принято не единогласно, а лишь квалифицированным большинством голосов. Глава МИД Венгрии добавил, что министры сочли такие действия возможными, утверждая, что вопрос касался торговли, а не санкционной политики.

Таким образом Будапешт и Братислава, которые выступили против решения, не смогли использовать при голосовании свое право вето. В связи с этим, по словам Сийярто, Венгрия «будет обращаться в Европейский суд».