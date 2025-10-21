Вступление новых стран в ЕС может полностью парализовать его работу

В Брюсселе предлагают принимать новые страны в ЕС, не предоставляя им всех прав, которыми обладают старые члены союза. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники среди европейских чиновников и дипломатов.

По информации издания, будущим новым странам Евросоюза предлагается, в частности, ограничить право голоса при принятии решений, по крайне мере на первом этапе.

"Идея заключается в том, что новые члены получат полные права только после того, как ЕС полностью перестроит свою систему функционирования, чтобы затруднить наложение вето отдельными странами", - пишет Politico.

Несколько лет назад страны ЕС договорились, что сначала проведут внутреннюю реформу, отказавшись, в частности, от принципа единогласия при принятии ключевых решений, чтобы никто эти решения не мог заблокировать, и только потом разрешат вступить в союз новым странам, в том числе Украине и Молдавии.

Реформа, однако, затягивается. Фридрих Мерц, канцлер Германии, которая является одним из главных сторонников отказа от единогласия, недавно заявил, что Украина сможет вступить в ЕС лишь после 2034 года.

Но в Брюсселе хотят ускорить процесс, поэтому, видимо, и появилось предложение, о котором сообщает Politico. "Будущие члены должны будут обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы", - отметил немецкий депутат Антон Хофрайтер, добавляя, что расширение ЕС не должно замедлятся из-за того, что эти реформы откладываются.

Евросоюзу расширение нужно не меньше, чем тем, кто хочет в него вступить. Вместе с новыми странами ЕС получает новые рынки, рабочую силу, экономические и природные ресурсы.

К Украине это относится, вероятно, в первую очередь. Тот же Хофрайтер ранее признавал, что ЕС оказывает военную помощь Киеву исходя прежде всего из собственных долгосрочных экономических соображений. "Это отвечает нашим собственным экономическим интересам", - говорил немецкий депутат в эфире телеканала ZDF, указывая на украинские запасы лития.

Помимо лития Украина располагает и другими необходимыми Евросоюзу ресурсами: титаном, кобальтом, цирконием, графитом, редкоземельными металлами. По словам европейских экспертов, свободный доступ к этим ресурсам снизит зависимость ЕС от импорта и повысит его конкурентоспособность на международном рынке.

В список "бонусов" включают также богатые сельхозугодья, промышленную базу и энергосистему, образованное население, а в последнее время еще и имеющую боевой опыт армию.

"Добавление этих сил к европейским повысит способность ЕС быстро реагировать на будущие конфликты", - считают, например, эксперты британского Института Тони Блэра.

В Евросоюзе, однако, не уверены, что смогут "переварить" Украину и другие новые страны. При текущих условиях добавление новых членов в Совет ЕС может полностью парализовать и без того не слишком хорошо работающий процесс принятия решений. Кроме того, раньше ЕС вливал в свои новые страны существенные финансовые ресурсы, подтягивая их к среднему по союзу уровню, но сейчас на это нет средств. Изменение же баланса прав и обязанностей, когда в полном объеме права только у "старых" стран, а новые получат в основном лишь обязанности, способно решить проблему.

Как сообщает Politico, давно ожидающие принятия в ЕС балканские страны на обсуждаемый в Брюсселе вариант с ограниченными правами согласны. Киев, судя по всему, тоже не против.

"Ждать не выход. Нам нужно найти решение здесь и сейчас", - приводит издание слова украинского вице-премьера Тараса Качки.

Но, помимо желания брюссельских чиновников и стран-кандидатов, нужно еще согласие всех стран ЕС как на изменение правил вступления в союз, так и на то, чтобы кого-то по этим новым правилам принять. И получить такое согласие будет непросто: многие страны Евросоюза выступают против расширения, особенно в восточном направлении, вне зависимости от условий.