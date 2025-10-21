Трамп потребовал от Зеленского один компромисс ради мира
Президент США Дональд Трамп потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет газета The New York Times (NYT).
Собеседник NYT отметил, что Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.
Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий
Ранее Зеленский допустил компромисс в отношении потерянных Украиной территорий. По словам украинского лидера, «это будет единственный путь» урегулирования конфликта с Россией.
Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта.