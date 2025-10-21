Трамп потребовал от Зеленского один компромисс ради мира

Президент США Дональд Трамп потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп (...) призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории (...) для прекращения кровопролития», — пишет издание.

Собеседник NYT отметил, что Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.

Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

Ранее Зеленский допустил компромисс в отношении потерянных Украиной территорий. По словам украинского лидера, «это будет единственный путь» урегулирования конфликта с Россией.

Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта.