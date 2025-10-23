Мерц сдержанно оценил идею использования замороженных активов России

Германия разделяет опасения Бельгии по поводу использования российских замороженных зарубежных активов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

© Global look
«Я и премьер-министр Бельгии (Барт Де Вевер – «Газета.Ru») в последние дни и недели неоднократно обсуждали эту тему, я разделяю его опасения», — подчеркнул он.

При этом, по словам Мерца, он рассчитывает на «шаг вперед» в Евросоюзе по вопросу использования зарубежных активов РФ в пользу Киева.

23 октября Де Вевер заявил, что Бельгия блокирует конфискацию замороженных активов, если Евросоюз (ЕС) не разделит риски. Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Кроме того, по словам Де Вевера, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.