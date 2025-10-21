Вучич выступил с обращением к жителям Сербии после запрета российского газа

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан своей страны не паниковать из-за запрета со стороны Евросоюза на транзит газа из России. Об этом сообщает агентство «Танюг».

Как заявил Вучич, Сербию «ждут сложные времена», но власти страны будут искать выход из ситуации. При этом он также добавил, что «не знает», где Сербия теперь будет брать газ.

«Я не знаю, откуда нам еще брать газ, если не у русских», — заявил он.

По словам Вучича, в данный момент у властей Сербии нет какого-либо плана действий. Впрочем, сербский президент уверен, что выход будет найден благодаря упорной работе.

Ранее Евросоюз принял запрет на транзит газа из России с 1 января 2026 года.