Украине хватит финансовых средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы «продолжать держаться на плаву». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское СМИ.

По данным издания, Украина сталкивается с серьезными финансовыми трудностями.

«У Киева достаточно средств лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву», — говорится в тексте.

Отмечается, что данный факт вместе с работой стран Евросоюза в рамках более ограниченных бюджетов вынудили Еврокомиссию предоставлять в виде беспроцентных кредитов большую часть (140 миллиардов евро) замороженных активов России.