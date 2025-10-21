Президент Литвы попросил главу Минобороны подождать с отставкой

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил главу Минобороны Довиле Шакалене подождать с вручением заявления об отставке до его разговора с премьер-министром Ингой Ругинене. Об этом сообщил журналистам советник главы государства Дейвидас Матулёнис по итогам встречи министра с президентом.

"Министром подготовлено заявление об уходе с поста, однако президент попросил его не вручать до своей встречи с главой правительства", - сказал советник.

Встреча Науседы с Ругинене назначена на среду.

Конфликт между премьером и военным министром вызвали разные оценки средств, выделенных на оборону в проекте госбюджета на 2026 год. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на цели обороны. Премьер заявила на это, что ее доверие к министру обороны пошатнулось.