В РАН допустили скорый роспуск парламента Японии

В момент назначения Санаэ Такаити премьер-министром страна находится в состоянии «политической турбулентности». Не исключено, что внутренние проблемы и внешнеполитическое давление приведут к новым выборам в обозримом будущем. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

© KIMIMASA MAYAMA/EPA/TACC

«Коалиция, которая создана впопыхах между Либерально-демократической партией и партией «Общество обновления Японии», — благодаря этой коалиции Такаити стала премьер-министром, без неё она бы проиграла. Не считаю, что эта коалиция долго будет существовать, не исключаю, что в обозримом будущем она может распасться, будет распущен парламент и объявят выборы. Япония вступает во внутриполитическую турбулентность, когда много неясного, очень много проблем внутри страны: отсутствие роста дохода населения, инфляция. Есть экономическое и политическое давление. Трамп будет давить на Японию, требуя военных расходов, повышения платы за нахождение американских войск, которые выполняют охранные функции, и решения серьёзных торговых проблем».

Ранее председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити была избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту. Победа Санаэ Такаити стала возможной благодаря альянсу ЛДП с консервативной партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей необходимую поддержку.