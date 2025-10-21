Генерал Шандор: лидеры ЕС не в состоянии признать, что Украина уже проиграла

Европейские лидеры не могут признать, что киевский режим уже потерпел поражение. Такое мнение выразил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

«Зеленский и западноевропейские лидеры просто не понимают реальности и не хотят признать, что Украина проиграла», — сказал он в интервью изданию Parlamentní listy.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страны ЕС подстрекают киевский режим к продолжению конфликта.

Агентство Reuters писало, что Соединённые Штаты вряд ли передадут Киеву ракеты «Томагавк».