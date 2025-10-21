Похититель картины Рембрандта призвал грабителей Лувра продать украденное музею

Американский музейный вор Майлз Коннор посоветовал преступникам, ограбившим Лувр, продать украденное обратно музею. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

© Zuma / ТАСС

В 1980-х годах Коннор украл картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне. Затем он вернул её и получил вознаграждение.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на них, так это подержать их у себя несколько лет, а затем обратиться к музею, скажем, через адвоката, и сказать: «Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут их вернуть, но они подвергают свою жизнь опасности», — заявил Коннор.

По его оценкам, вознаграждение за похищенные из Лувра драгоценности может составить до $5 млн. Коннор добавил, что ему будет обидно, если украденные из музея предметы будут испорчены.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал ограбление в Лувре «ещё одним печальным признаком упадка некогда великой страны».

19 октября неизвестные вынесли из Лувра в Париже украшения из коллекции Наполеона III и его жены.

В Министерстве культуры Франции уточнили, что из музея было украдено восемь драгоценностей.

По данным Le Parisien, преступление в Лувре совершила группа из четырёх человек.