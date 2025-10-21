Пока вы не уснули: заявление Лаврова о завершении СВО и призыв главы МИД Украины

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров сделал заявление о завершении СВО

Специальная военная операция (СВО) достигает своих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[СВО] достигает своих целей и, несомненно, этот процесс завершится успешно», — подчеркнул глава МИД.

Глава МИД Украины обратился с призывом к союзникам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников Киева «мобилизовать дополнительную помощь», чтобы обеспечить «устойчивость» республики после удара ВС РФ. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, энергетическая инфраструктура страны «вновь подверглась серьезным ударам». В связи с этим глава МИД призвал «партнеров в Европе и за ее пределами срочно мобилизовать дополнительную помощь» для обеспечения устойчивости Украины.

Назван важный нюанс полета Путина в Венгрию

Воздушное пространство в пределах следования самолета президента России Владимира Путина в Венгрию будет закрыто для обеспечения безопасности. Об этом рассказал News.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о встрече в Будапеште. Для того, чтобы прибыть в Венгрию, российскому борту №1, возможно, потребуется пролететь через небо нескольких стран ЕС. Это могут быть Польша, Словакия, Болгария, Румыния. Кроме того, возможен перелет через Черное море, Турцию, Сербию и Черногорию, не входящие в ЕС.

Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что его волнует лишь окончание конфликта с Российской Федерацией, а не принадлежность территорий Украины, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленный источник.

Хозяин Белого дома заявил Зеленскому, что его ключевым приоритетом является прекращение боевых действий, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу земель, поделился подробностями собеседник издания.

На Западе предупредили о получении Зеленским одного приказа из Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский может получить в Великобритании приказ сорвать мирный процесс перед встречей американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети Х.

«Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью», — отметил политик.

Армия России прорвала рубеж ВСУ: планы Киева рухнули

Полтавский укрепленный район 19 октября 2025 года перешел под контроль ВС РФ. Польское издание Myśl Polska рассказало, что тем самым российские силы прорвали ключевой запорожский рубеж ВСУ, построенный на реке, и сорвали планы Киева.

Как отмечает Myśl Polska со ссылкой на данные из открытых источников, после двух недель упорных боев войска 5-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» под командованием генерала Андрея Иванаева зачистили комплекс укреплений в селе Полтавка и его окрестности.

В российском городе после удара ВСУ ввели режим ЧС

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«По уточненной информации, пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — сообщил глава города.

«Ориентирами являются только камни»: пропавшие Усольцевы могли совершить смертельную ошибку

Семья Усольцевых, пропавшая в Партизанском районе Красноярского края вместе с 5-летней дочерью и собакой породы корги, могла упасть в один из провалов или сбиться с пути и заблудиться в тайге. Такое мнение высказал туристический гид Алексей Исиченко.

«Представьте, огромная гора, а с нее во все стороны такие ложбинки формируются, ложки, где талая вода и снега пробивают себе путь, ручьи потом впадают в реки. И таких ложков десятки, десятки и десятки. Легко можно забрести куда-то, остаться в каком-то месте, замерзнуть», — сказал эксперт в беседе с aif.ru.

Сын рассекретил первые слова Ефремова после его возвращения из тюрьмы

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Сообщалось, что актер намерен вплотную заняться своим здоровьем. Отметим, что еще ни разу с момента своего возвращения из тюрьмы Михаил Ефремов не общался с журналистами. Поэтому можно представить, насколько любопытно представителям СМИ узнать о том, что сейчас происходит с актером.

Лаура Джугелия в новом интервью с сыном Михаила Никитой Ефремовым спросила об именитом отце. Тот не стал вдаваться в детали, но рассказал: "Он мне позвонил, сказал: 'Нигде ничего про меня не говори, потому что я не хочу".

Раскрыты гонорары уехавшей из России Ольги Шелест

Телеведущую Ольгу Шелест еще несколько лет назад знала вся страна, она вела активную жизнь, часто появлялась на телеэкранах и светских мероприятиях. Однако все изменилось в 2022 году, когда она отказалась от всех проектов и уехала в США. За три года о существовании Ольги Шелест все успели забыть.

Такое мнение сайту «Страсти» высказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

