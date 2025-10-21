«Военная лотерея»: Вагенкнехт высмеяла новую идею призыва в Бундесвер

Глава немецкой левопопулистской партии BSW Сара Вагенкнехт обвинила правительство Германии в милитаризации общества из-за идеи «военной лотереи». Об этом сообщает T-Online.

Вагенкнехт резко раскритиковала планы правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ ввести случайный отбор в армию в соответствии с новым Законом о военной службе. Политик назвала эту модель «крайне несправедливой».

«На войну по жребию? Такая лотерея была бы не только крайне несправедливой, но и крайне сомнительной с конституционной точки зрения», - заявила Вагенкнехт.

Политик добавила, что перспектива потерять здоровье или жизнь на фронте не привлекает молодежь. Также Вагенкнехт предложила объяснить «великому канцлеру» Фридриху Мерцу, что Россия - ядерная держава, а вооруженный конфликт с ядерной державой - «не про количество солдат».

Вагенкнехт призвала провести референдум среди немцев в возрасте до 30 лет «по планам федерального правительства ввести воинскую повинность»

Ранее немецкое правительство приняло законопроект о новой модели военной службы. Со следующего года всем юношам и девушкам в Германии будут присылать анкету. Молодые люди будут обязаны ее заполнить, девушки - по своему усмотрению. Анкета позволит оценить их интерес к службе в Бундесвере. Подходящие кандидаты будут приглашены на военно-медицинскую комиссию.

Среди кандидатов будет случайным образом отобрана группа для призыва и личного собеседования. Если желающих окажется недостаточно, отобранные по жребию люди могут быть призваны на военную службу сроком не менее шести месяцев.

С 2028 года все 18-летние мужчины будут обязаны проходить медицинское обследование, даже если они не планируют служить в армии. В Минобороны страны назвали целью этого подхода создание «отчета о состоянии здоровья» немецких мужчин призывного возраста. В случае необходимости призыв на срочную службу, приостановленный в 2011 году, будет возобновлен.