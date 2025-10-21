Европа будет вынуждена принять любую сделку по Украине, предложенную президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет The European Conservative (TEC), комментируя планируемый российско-американский саммит в Будапеште.

Чиновники в Брюсселе постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет другого выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную хозяином Белого дома, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, разговоры Европейского союза о поддержке украинской стороны являются пустым звуком.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.