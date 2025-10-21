Ограбление Лувра вызвало интерес к книгам о грабителе Арсене Люпене

Ограбление Лувра 19 октября вызвало рост интереса к романам и новеллам французского писателя Мориса Леблана об Арсене Люпене, известном как "джентльмен-грабитель", сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Строки" со ссылкой на собственное исследование. Уточняется, что произведениями французского автора со дня происшествия стали интересоваться в 12 раз больше.

"Книжный сервис "Строки" проанализировал, как изменился спрос на произведения Мориса Леблана. 20 октября интерес среди пользователей к книгам автора вырос на 50% по сравнению с предыдущим днем. Потребление книг выросло в 12 раз за один день", - говорится в сообщении.

Новости об ограблении появились утром 19 октября. О случившемся сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты.

Глава центрального района Парижа Ариэль Вайль провела параллель между недавним ограблением и персонажем Арсена Люпена, созданным Морисом Лебланом. В ряде его произведений и экранизаций Люпен совершает похищение знаменитой картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи из Лувра.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.