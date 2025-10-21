Убийца Леннона раскрыл мотивы своего преступления
Убийца музыканта Джона Леннона раскрыл причину своего поступка, пишет New York Post.
Марк Дэвид Чепмен, осужденный за убийство Джона Леннона, признался комиссии по условно‑досрочному освобождению, что его поступок в 1980 году был продиктован «жалким желанием быть кем‑то». Заявление прозвучало на очередных слушаниях, приуроченных к 45‑й годовщине преступления, и не убедило совет — в ходатайстве о помиловании ему вновь отказано.
Согласно стенограмме интервью, 70‑летний Чепмен, содержащийся в исправительном учреждении Грин‑Хейвен в округе Датчесс, признал, что убийство музыканта было «полностью эгоистичным» и «связано с его популярностью».
«Чтобы стать знаменитым, быть тем, кем я не был», — сообщил Чепмен
Чепмен приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме он занимается изучением Библии, играет в волейбол. На последних слушаниях он вновь выразил сожаление, назвав Леннона «человеком» и прося прощения за причиненную боль.
Тем не менее совет постановил, что у Чепмена отсутствует «искреннее раскаяние или значимое сочувствие» к пострадавшим, и оставил решение об отказе в силе.
Следующая возможность подачи ходатайства об УДО у Чепмена появится в 2027 году.