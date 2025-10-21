Британский телеканал Channel 4 впервые показал программу с ИИ-ведущей

Channel 4 впервые в истории британского телевидения показал выпуск с ведущей, полностью созданной искусственным интеллектом. Программа «Will AI Take My Job? Dispatches» исследовала влияние ИИ на рынок труда и вызвала общественный резонанс, сообщает VC.

Документальная программа «Will AI Take My Job? Dispatches», посвященная растущему влиянию искусственного интеллекта на рынок труда, вышла 20 октября 2025 года. В проекте приняли участие фотограф, врач общей практики, композитор и начинающий юрист, которые соревновались с ИИ в исполнении своих профессиональных задач.

Главной интригой программы стала ведущая — Аиша Габан, которая в финале передачи заявила, что ее внешность, голос, движения и фон полностью сгенерированы нейросетями. Таким образом, она стала первой ИИ-ведущей в истории британского телевидения.

В рамках программы Channel 4 представил результаты опроса среди британских бизнес-лидеров. Так, 41% руководителей признались, что уже сократили персонал из-за внедрения ИИ, тогда как около половины заявили, что планируют новые увольнения в течение ближайших пяти лет.

Руководитель отдела новостей, документальных программ и спорта Channel 4 Луиза Комптон подчеркнула, что телеканал не намерен заменять людей ИИ на постоянной основе. По ее словам, использование ИИ возможно только тогда, когда это органично соответствует идее и задачам проекта.

Channel 4 уже имеет опыт применения искусственного интеллекта: ранее технологии использовались в промо-роликах, в шоу The Honesty Box, где участников проверяли на правдивость с помощью специализированного ПО, а также в рождественском выпуске 2022 года, где итоги года озвучил робот.

Пользователи соцсетей отметили символизм момента: именно Channel 4 в свое время стал платформой для первых серий культового сериала «Черное зеркало», посвященного взаимоотношениям человека и технологий.