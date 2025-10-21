Провал «украинского стартапа»: Западу пора признать очевидное

Украина, США и Европа выступают единым фронтом, настаивая на сценарии, означающем для России отказ от достижения всех целей СВО. Как сообщает «Царьград», при этом всем провал «украинского стартапа» уже очевиден, что Западу следует признать.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп в соцсетях подвел итоги переговоров с Владимиром Зеленским. Он назвал встречу «интересной и сердечной», однако отметил, что сказал украинскому политику то же, что сказал президенту России Владимиру Путину — пришло «время прекратить убийства и заключить сделку».

«Уже пролито достаточно крови, границы собственности определяются войной и жестокостью. Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба заявляют о Победе, пусть решает история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег. Это война, которая никогда бы не началась, будь я президентом. Тысячи людей гибнут каждую и каждую неделю. Больше нельзя, возвращайтесь домой к своим семьям в мир!», — написал он.

Аналитики считают, что это видение Трампа перед грядущей встречей с Путиным в Будапеште. США продолжают настаивать на завершении конфликта на своих условиях, а словосочетание «границы собственности» намекает на американские интересы на Украине — контроль над ресурсами и территориями, оформленный через «сделку». По сути, речь о закреплении Украины как зоны влияния Запада.

Трамп не изменяет в своей позиции: он хочет заморозки конфликта с косметическими уступками России. В частности, отказа Украины от вступления в НАТО. Однако это не мешает фактической интеграции ВСУ в структуры альянса.

Не исключено, что американский лидер готовит сценарий, где Россия принимает условия США, а Зеленский тут же подписывает мирный договор. Однако у России свое видение: никаких компромиссов, цели СВО будут должны быть достигнуты.

Отметим, что Зеленский публично согласился на идею Трампа о заморозке конфликта, озвученную 17 октября. Ее тут же подхватила Великобритания. Фактически, позиции Трампа, Киева и западных глобалистов слились воедино. Разговоры о ракетах Tomahawk приутихли, но не исключено, что подготовка к развертыванию все еще продолжается.

Неудачный «стартап»

США стали сильной мировой державой не только благодаря эффективной экономике: американцы умели признавать ошибки. Например, когда покинули Вьетнам в 1973 году. Однако, пока у Вашингтона не хватает сил закрыть «неудачный украинский стартап», чтобы не лишиться всех инвестиций. Политический аналитик, публицист Владимир Головашин считает, что США пытаются признать сложившуюся реальность — якобы остается лишь зафиксировать эту ситуацию и объявить всем о победе. Но это лишь иллюзия Трампа — причины конфликта лежат и в экзистенциальной плоскости.

«Однако для США и Европы выгодно, если Украина прекратит свое существование как государство. Только пока что для западного истеблишмента эта мысль считается крамольной, но тем не менее подспудно все равно возникает. Из Киева за стремительным оттоком помощи и намечающимся поражением наблюдают с безумными глазами. Да, Трамп пытается сохранить то, что осталось от Украины, но решает ее будущее не он, а русская армия», — заметил эксперт.

Политолог, профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина считает, что Россия, как суверенное государство, должно само определять свои цели, а они были ясно донесены до мирового сообщества и, в частности, США.

«Многие используют Украину как инструмент для давления на Россию, не более того. Иностранные игроки действуют в первую очередь исходя из своих собственных целей, а не в интересах России или Украины. Они используют ситуацию, например, в Европе, чтобы достигнуть своих стратегических задач», — сказала эксперт, отметив, что и страны Европы воспринимают Трампа как инструмент, который можно склонить к определенным решениям.

Для России основная задача сейчас — не допустить полноценного вовлечения США в конфликт, ведь передача, например, Tomahawk, приведет к «глобальной войне». Москве необходимо доказать, что такой сценарий опасен и повысит риски для всех.