Министр обороны Литвы уходит в отставку

Глава минобороны Литвы Довиле Шакалене сообщила о намерении уйти в отставку после разногласий с главой правительства Ингой Ругинене об оборонном бюджете на 2026 год.

«Обязательно поговорю с президентом, - приводит слова Шакалене портал LRT. - Изложу ему свои доводы».

Министр допустила, что ее команда не полностью согласна с тем, что продолжать деятельность невозможно.

Шакалене не видит возможности работать «в условиях отсутствия доверия». Политик не будет подавать заявление об отставке до консультаций с главой государства, но "не видит причин, которые могли бы изменить" принятое ею решение об отставке.

Ранее минобороны Литвы заявило: оборонный бюджет в 2026 году составит 4,87% ВВП страны. После критики правительства Ругинене сообщила, что расходы на оборону в следующем году составят 5,38% ВВП и, в свою очередь, раскритиковала деятельность литовского военного ведомства под руководством Шакалене.