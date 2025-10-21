На Украине проходят обыски в доме экс-главы "Укрэнерго"

Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в доме бывшего руководителя национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, следственные действия проводятся по факту злоупотребления Кудрицким служебным положением и завладением средствами государственной компании. Речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Обыски одновременно проходят в здании компании "Укрэнерго", а также в помещениях подрядной организации и других привлеченных к схеме предприятий.

Об увольнении Кудрицкого с поста главы "Укрэнерго", который он занимал с 2020 года, стало известно 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго" Педер Андреасон и Даниель Доббени, которые заявили о нарушении принципов корпоративного управления в компании и принятии решения об увольнении руководителя "без доказательств ненадлежащего управления". Депутат Рады Ярослав Железняк отмечал, что реальной причиной отставки Кудрицкого могло стать желание отдельных лиц в офисе Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках все финансовые потоки.

26 сентября 2024 года Кудрицкий, по данным издания "Инсайдер", покинул Украину. Тогда он выехал в Польшу, в тот же день вылетел из аэропорта Варшавы. Издание полагает, что его отъезд был связан с делом Национального антикоррупционного бюро Украины о краже из компании 1,4 млрд гривен (около $33,6 млн).